آخر التطورات في جنوب لبنان

استشهد 4 أشخاص، بينهم جندي لبناني وامرأة، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، بنيران قوات الجيش الصهيوني، الذي يمنع عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم الحدودية، جنوبي لبنان.

يأتي ذلك، فيما حاول مئات الأشخاص، منذ الصباح، الدخول إلى قرى في جنوب لبنان، حيث شهدت مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، مواكب من مئات السيارات والعربات، يرفع بعض من ركابها شارات النصر ورايات حزب الله. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، مقتل 3 أشخاص وإصابة 44 آخرين برصاص الجيش الصهيوني بعد محاولتهم العودة إلى قرى، منها برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي ومركبا وميس الجبل.

من جهته، أصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه مقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من الجيش الصهيوني في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان. وشدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على أنه يتابع على أعلى المستويات قضية عدم انسحاب الجيش الصهيوني من الجنوب اللبناني، وإطلاقه النار على اللبنانيين، وذلك لضمان حقوق الشعب اللبناني.

وأفاد عون بأن "سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة"، داعيا أهالي الجنوب إلى ضبط النفس والثقة بالجيش اللبناني. كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الدول الراعية لاتفاق وقف النار ردع جيش الاحتلال وإجباره على الانسحاب، مشيرا إلى أن أي تراجع عن الالتزام ببنود الاتفاق وتطبيق القرار 1701 ستكون له عواقب وخيمة.