الجلفة: إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بعين الإبل

أُصيب سبعة أشخاص بجروح، اليوم الأحد، في حادث مرور وقع بمنطقة "الهيوهي" على الطريق الوطني رقم 01 ببلدية عين الإبل في الجلفة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بعين الإبل، مدعومة بإسعافات المركز المتقدم بواد الصدر، في حدود الساعة العاشرة و17 دقيقة، إثر اصطدام شاحنة صغيرة من نوع "هاربين" بسيارة من نوع "أودي".

وأسفر الحادث، حسب نفس البيان، عن إصابة 7 أشخاص بجروح، تتراوح أعمارهم بين 13 شهرا و58 عاما، وقد قامت فرق الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى عين الإبل لتلقي العلاج اللازم.



