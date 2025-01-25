الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على طاولة مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيدرس مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا منها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب. يذكر أنه من المزمع أن تنطلق مفاوضات إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هذا العام،

وكانت الجزائر أبدت عدم رضاها عنه، في حين يستبعد الجانب الأوروبي تغيير جوهره، كما أشار إليه سفير الاتحاد الأوروبي، في حوار مع "الخبر"، منذ أسابيع.

كما يتم التطرق إلى هذا الملف في اجتماع مجلس الوزراء، أياما بعد انسياق البرلمان الأوروبي وراء حملة اليمين المتطرف الفرنسي، عبر التصويت لصالح لائحة تطالب بإطلاق سراح بوعلام صنصال.