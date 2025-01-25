كان 2025: "الخضر" يتعرفون على منافسيهم مساء الإثنين

يتعرف المنتخب الوطني لكرة القدم على منافسيه في الطبعة الـ 35 من كأس إفريقيا للأمم "كان" 2025 (21 ديسمبر – 18 جانفي 2026)، سهرة غد الإثنين (سا 19:00) بمناسبة عملية سحب القرعة.

ويتواجد المنتخب الوطني في المستوى الأول، مثلما كان عليه الحال خلال الطبعة السابقة التي جرت بكوت ديفوار 2023 (أجلت إلى 2024).

وسيلاقي حتما "الخضر" أحد المنتخبات الإفريقية القوية والمتواجدة في المستوى الثاني مثل الكاميرون (المرتبة الـ49)، مالي (المرتبة الـ 51)، تونس (المرتبة الـ 52) أو حتى جنوب إفريقيا (المرتبة الـ 57).

ومعلوم أن المنتخب الوطني قد حسم تأشيرة مشاركته الـ 24 في نهائيات المنافسة القارية، بعد سيطرته في التصفيات أين تصدر بسهولة المجموعة الخامسة (16 نقطة)، متفوقا على غينيا الاستوائية (8 نقاط) التي تأهلت بدورها، الطوغو (5 نقاط) وليبيريا (4 نقاط).

ويطمح المنتخب الوطني بقيادة البوسني فلادميير بيتكوفيتش بلوغ المربع الذهبي على الأقل، ونسيان نكسة الطبعتين الأخيرتين.

وسيتم بث عملية سحب القرعة في عديد من الدول، كما يمكن مشاهدتها عبر القناة الرسمية للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيب".

ومن جهة أخرى، أعلنت "الكاف" بأن عملية سحب القرعة ستعرف حضور العديد من النجوم على غرار المصري عصام الحضري، الكاميروني باتريك مبوما، التونسي أيمن متلوتحي، المالي مومو سيسوكو والإيفواري جيرفينيو.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة.

وسيفتتح الموعد القاري يوم 21 ديسمبر 2025، بينما برمج النهائي يوم 18 يناير 2026.

ومعلوم أن النسخة السابقة من المنافسة القارية التى جرت بكوت ديفوار، شهدت تتويج منتخب كوت ديفوار على حساب نيجيريا 2-1، في نهائي جرى بالعاصمة ابيدجان يوم 11 فيفري 2024.

فيما يلي المستويات الأربعة:

المستوى الأول: السنغال – مصر - الجزائر- نيجيريا- كوت ديفوار (حامل اللقب) - المغرب.

المستوى الثاني: الكاميرون – مالي – تونس - جنوب إفريقيا - جمهورية كونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو.

المستوى الثالث: الغابون – أنغولا – زامبيا – أوغندا - غينيا الاستوائية - بنين.

المستوى الرابع: موزمبيق - جزر القمر – تنزانيا – السودان – زيمبابوي - بوتسوانا.