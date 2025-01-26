أول رد رسمي أردني بشأن اقتراح ترامب

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين إن "حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

وفي أول رد على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتمثل في تهجير سكان غزة إلى الأردن، قال الصفدي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "موقفنا أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ورفضنا للتهجير ثابت لا يتغير"، و"نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وسندعم مساعي السلام في المنطقة".

وأضاف الوزير الأردني، أن "الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى سكان القطاع"، مشيرا إلى أنه "اتفق مع المنسقة الأممية على تفعيل التعاون لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال ترامب، نقلت تصريحاته شبكة "سي.أن.أن"، إنه "تحدث مع ملك الأردن خلال (مكالمة هاتفية) حول خطة جديدة تتضمن بناء مساكن ونقل أكثر من مليون فلسطيني من غزة لدول أخرى، كما أكد أنه سيتحدث مع السيسي حول هذه الخطوة".

وأضاف ترامب لقد "كانت مكالمة جيدة للغاية، إنه صديقي. نحن نتفق جيدا. لقد تعاملت معه على مر السنين بشكل جيد

للغاية.. لقد قام بعمل رائع. إنه يؤوي ملايين الفلسطينيين ويفعل ذلك بطريقة إنسانية للغاية. لقد أثنيت عليه على ذلك".