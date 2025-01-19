ندوة فكرية حول ذكرى الإسراء والمعراج

احتضن القسم النسوي بفضاء جامع الجزائر بمناسبة ذكرى الإسراء و المعراج، ندوة علمية، فكرية ودعوية بعنوان: "الدلالات الشرعية والتاريخية لرحلة الرسول المصطفى، المعجزة.. الإسراء والمعراج، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لعمادة الجامع.

وأوضح نفس المصدر أن “الندوة التي نظمت أمس السبت، شهدت محاضرات ومداخلات لنخبة من الأستاذات والمرشدات الدينيات، تناولت مختلف جوانب هذه الرحلة العظيمة، ودلالاتها الشرعية، إلى جانب العبر والدروس المستقاة منها".

وفي هذا الصدد ـيضيف البيان– “قدمت رئيس قسم الإرشاد النسوي للفضاء المسجدي، عقيلة حسين، مداخلة تناولت الدروس والعبر المستقاة من معجزة الإسراء والمعراج، فيما تطرقت الدكتورة والباحثة في اللغة والدراسات القرآنية، سهام داوي، إلى دلالات معجزة الإسراء والمعراج".

من جهتها، تناولت الباحثة في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، صفية ديب، قبسات، "من رحلة الإسراء والمعراج"، فيما ألقت المرشدة الدينية بجامع الجزائر، نبيهة خنايف، مداخلة بعنوان: "إضاءات ما قبل الرحلة المباركة" مع قراءة تفسيرية لآيات سورة الإسراء وما حوته من مشاهد تربوية"، وفقا لنفس المصدر.