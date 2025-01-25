أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا منها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب.

أهم القرارات:

- رئيس الجمهورية يأمر بتأسيس لجنة بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين

- اللجنة تتكون من وزراء التعليم العالي والشباب والمالية لترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء القادم.

- رئيس الجمهورية يأمر بأن يتضمن مخطط الإصلاح للخدمات الجامعية مراجعة نظام المنح وإقامة الطلبة

- الرئيس تبون يأمر بأن تتحمل الدولة الزيادات في تكاليف الحج بإبقاء نفس تكلفة الموسم الماضي.

- الرئيس يأمر بأن التوجه نحو مراجعة اتفاق الإتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.