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أخبار الوطن

عدة ملفات في أجندة زيارة وزير الخارجية التونسي إلى الجزائر

26 جانفي 2025 ()

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يقوم وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، غدا الإثنين بزيارة عمل إلى الجزائر.

 وأكد بيان الخارجية التونسية أن النفطي سيبحث مع نظيره الجزائري أحمد عطاف تعميق التعاون والشراكة المتضامنة في القطاعات الحيوية التي تشكّل أولوية للجانبين، لا سيما الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والنقل، والتجارة والهجرة غير النظامية.

 وسيناقش الوزيران ملفات تخص تحسين الخدمات القنصلية وتسهيل التنقل بين البلدين، بما يعزّز أسس التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويخدم مصالح الجاليتين التونسية والجزائرية في بلدي الإقامة.

 ويدخل ذلك في سياق تجسيد حرص قيادتي البلدين الشقيقين على مزيد تنمية علاقات الأخوّة والتعاون المشترك بين تونس والجزائر، وعزمهما على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تعزيزاً لأركان الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

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