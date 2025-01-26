غزة: اتفاق بخصوص عودة النازحين

أعلنت الخارجية القطرة، سهرة اليوم الأحد،عن التوصل لتفاهم بين الاحتلال والمقاومة يسمح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة بداية من صباح الإثنين مقابل إطلاق سراح 3 أسيرات من بينهم أربيل يهود قبل الجمعة المقبل.

وكشف ماجد الأنصاري، الناطق الرسمي للخارجية القطرية في منشور له على منصة "إكس"، أن الاحتلال سيسلم كل يوم أحد خلال هذه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار قائمة تضم أسماء 400 فلسطينيا تم اعتقالهم منذ السابع أكتوبر 2023 .

كما كشفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أنه ستسلم للوسطاء أسماء كل الأسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة.