تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بجامع الجزائر

كرّمت مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم، السبت، بجامع الجزائر، 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، بحضور مميّز لكوكبة من الشيوخ والأئمة والقراء والحفاظ، أبرزهم عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي، والبروفيسور محمد بوساق، ونواب بمجلسي الأمة والبرلمان، وطلبة وغيرهم.



وأكد عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي، في كلمة له، أن “الحديث عن رسالة القرآن الكريم في الجزائر هو حديث عن نهضة قرآنية”، مشيرا إلى أن ما تقوم به مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم يعدّ “تجسيدا حقيقيا لهذه النهضة”. ولفت إلى أن “الأمة الجزائرية لطالما ارتبطت بالقرآن الكريم الذي كان مرجعية لثوّارها إبان الثورة التحريرية، كما هو اليوم مرجعية لتربية الأجيال الصاعدة”، معتبرًا أن “القرآن الكريم هو مصدر الهداية الذي يجب على الجميع إتباعه”.



بدوره، رئيس مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم، الشيخ إبراهيم لعموري، في كلمته الافتتاحية، حيى أهالي غزة الصمود والانتصار، ملفتا إلى استئناس مشروعها “نخبة الحُفّاظ” بالمشروع القرآني في غزة “صفوة الحفاظ”، مؤكدا أن الحفظة المكرّمين اليوم “لن يذهبوا، بل كلهم مشاريع للمؤسسة لتحفيظ القرآن الكريم”، من أجل “أن يحفظ الله الجزائر ببركة القرآن الكريم”.



وقال رئيس مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم: “لا نهدف إلى مجرد الحفظ فقط، حتى وإن كان الحفظ شرفا عظيما، بل نهدف إلى بناء الإنسان من خلال القرآن”، مستشهدا بقول السيدة عائشة رضوان الله عليها عن رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام: “كان قرآنا يمشي”، وأضاف: “طموحنا مثلما قدّم آباؤنا وأجدادنا ومجاهدونا بأن نقدم إلى الجزائر 1 مليون ونصف المليون حافظ لكلام الله عز وجل”.



واستعرض الشيخ لعموري مشاريع مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم خلال عشر سنوات من تأسيسها، خاصة “المقرئة الإلكترونية”، و«أكاديمية النهضة بالقرآن”، و«المدارس النموذجية”، مبرزا أرقاما كبيرة من حفظة القرآن الكريم، مشيرا إلى 65 ألف فرد من المنتسبين لحلقات الحفظ، منهم 1853 حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى. وأفاد رئيس مؤسسة النهضة أن “أكثر من 300 حافظ وحافظة استظهروا القرآن الكريم في جلسة واحدة”، منهم “12 طالبة لم تخطئ ولا خطأ واحدا، ولم تُنبّه تنبيها واحدا لكل القرآن الكريم”، مشيرا إلى أنه “لا يتجاوز مقدار الخطأ واحد في الحزب”، وأضاف: “ومع هذا، كانت النتائج جدّ مبهرة”.



تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم نجحت في تأسيس 48 فرعا عبر ولايات الوطن، وتخطط لتأهيل كافة الحافظين للحصول على إجازات في القراءة والإقراء، وتكوينهم ليصبحوا معلمين للقرآن الكريم، حيث خصص لجنة لمتابعة هؤلاء، على أمل تصدير هذا المشروع إلى بلدان عربية وإسلامية بعد ثمانية مواسم من التجربة والنجاح والتطوير.



