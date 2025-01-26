مشاهد عودة النازحين تحطم أحلام تهجير الفلسطينيين (فيديو)

أكد القيادي بحركة حماس عزت الرشق اليوم الاثنين، أن "مشهد عودة النازحين إلى شمال غزة تتحطم أمامه كل أحلام وأوهام الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني".

وقالت حركة حماس إن "عودة النازحين هي "انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير، ومشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".

يبحث الجنرالات عن خطتهم..

وفي الصورة مشهد العودة إلى شمال غزة..

العودة الأولى في تاريخ فلسطين pic.twitter.com/iGS1aQRozX — صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) January 27, 2025

وبدأ النازحون صباح اليوم الاثنين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مع انسحاب الجيش الصهيوني من معبر نتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

غزة.. حكاية شعب لا يُهزم pic.twitter.com/ONYS6sbuCK — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 27, 2025

وأكدت حركة حماس أن "المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها رسالة للمراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه"

وشددت حماس على "أن عودة النازحين لبيوتهم يثبت مجددا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده".

شابان يرفعان علم فلسطين على طريق شارع الرشيد في محور "نتساريم" وهي المنطقة التي حرم الاحتلال أهل غزة من دخولها لشهور. pic.twitter.com/j7MCK1y01u — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2025

يأتي ذلك، فيما أعلنت حركة حماس أنها توصلت وبجهود الوسطاء، بأن تبدأ عودة النازحين ابتداء من صباح اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 إلى شمال القطاع.

وقالت الحركة إنه "في إطار جهود الحركة لنزع الذرائع التي وضعها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمام عودة النازحين إلى شمال القطاع، وحل قضية الأسيرة لدى المقاومة أربيل يهود، قدمت حركة حماس مقترحا للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع إثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم".

ولفتت حماس إلى أن "عملية التبادل المقررة يوم السبت القادم تبقى كما هي في موعدها وتشمل ثلاث أسرى للاحتلال".

بدوره، أعلن الجيش الصهيوني أنه سيسمح بعودة السكان مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا، كما سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحا.