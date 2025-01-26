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العالم

المقاومة تستقبل النازحين (فيديو)

27 جانفي 2025 ()
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بدأ عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، بالعودة إلى شمال قطاع غزة، بعد أن هجّرهم الجيش الصهيوني قسرا من منازلهم، جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب أكثر من 15 شهرا.

وفي مشاهد ملحمية، كان في استقبال آلاف الفلسطينيين سيرا على الأقدام، على طول "شارع الرشيد" الساحلي، عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس". وردد العائدون الفلسطينيون أهازيج وطنية و"تكبيرات" في طريق عودتهم من محافظات جنوب القطاع والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال، كما قاموا بالتحية ومعانقة عناصر المقاومة على حافة الطريق.

 

 

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف استطاع عناصر حماس البقاء في الشمال، رغم أن الاحتلال قال إنه قضى على المقاومة هناك.

وتعليقا على مشاهد العودة، كتب القيادي في حماس عزت الرشق: "هنيئا لشعبنا في غزة هذه العودة الميمونة". وأضاف: "هذا يوم عظيم، ومشهد عودة النازحين إلى الشمال تتحطم أمامه كل أحلام وأوهام الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني".

وسادت حالة من الفرحة في صفوف النازحين العائدين إلى منازلهم، والذين انتظروا بدء هذه اللحظة في شارع الرشيد الساحلي، منذ السبت الماضي.

وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية، أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني، نحو مليوني فلسطيني على النزوح من مناطق سكنهم ومنازلهم والتوجه إلى محافظات جنوب القطاع والوسطى، من بينهم مئات الآلاف نزحوا من غزة والشمال.

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