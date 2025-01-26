وهران: وضع حد لشبكة تتاجر بالسموم

وضعت شرطة وهران، ممثلة في عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر، حدا لمروجي المؤثرات العقلية في الوسط الحضري وحجزت 2550 قرصا مهلوسا، ومبلغا ماليا من العائدات الإجرامية.

وجاء في بيان شرطة وهران، عبر حسابها على "الفايسبوك"، اليوم الإثنين، أنه "في إطار محاربة الجريمة الحضرية، خاصة ما تعلق منها بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر، من وضع حد لنشاط مروجي هذه السموم وسط فئة الشباب، إذ أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص، وحجز 2550 قرصا مهلوسا".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية جاءت إثر المعلومات الواردة لذات المصالح، حول نشاط هؤلاء المروجين، لتباشر تحرياتها الميدانية بعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، إذ أسفرت العملية عن توقيفهم الواحد تلو الآخر، وحجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 8 ملايين سنتيم، وحجز دراجة نارية كانت تستخدم في نقل هذه السموم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم وقدموا بموجبه أمام العدالة".