البرلمان الإفريقي يتضامن مع الجزائر

أدان البرلمان الإفريقي، أمس الأحد، بشدة، لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، واعتبره تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ذات السيادة.

وأشار بيان البرلمان الإفريقي، الذي وقعه رئيسه، تشيف شارمبيرا، نقله الحساب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني، عبر الـ"فيسبوك"، اليوم الإثنين، إلى أن "بيان البرلمان الأوروبي يعد انتهاكا لما تضمنته المواثيق الدولية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها". وقال إن "البرلمان الإفريقي يذكّر بأن الدولة الجزائرية، على غرار الدول الإفريقية الأخرى، هي بلد مستقل يتمتع بسيادته وله مؤسساته وقوانينه وعدالته، ينبغي للجميع احترامها، مثلما تحترم الجزائر سيادة الدول وقوانينها، سواء كانت في أوروبا أو في قارة أخرى".

وأعرب البرلمان الإفريقي عن "تضامنه الكامل مع الجزائر حكومة وشعبا، ودعا البرلمان الأوروبي إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية واحترام عمل مؤسساتها، لاسيما القضائية منها".

في الأخير، تأسف البرلمان الإفريقي بشدة كون البرلمان الأوروبي يتسرّع لإصدار بيانات دون استشارة نظيره الإفريقي، خلافا للاتفاق الذي توصلت إليه المؤسستان في ديسمبر 2022، والقاضي بضرورة التشاور وتبادل المعلومات قبل إصدار أي حكم أو بيان يخص بلدا من القارتين".