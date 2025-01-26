تصريحات ترامب تربك حلفاءه العرب

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن تعليقات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تطهير غزة ونقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وضعت الشركاء العرب لأمريكا في حالة من الحذر.

وأشار المعلق في الصحيفة الأمريكية، ديفيد إغناطيوس، إلى أن "ترامب ومن خلال تقديم العديد من المقترحات مرة واحدة، يخاطر بأن يقوض أفكاره الجيدة بأفكاره السيئة"، وقال إن "الرئيس الأمريكي ارتكب أول خطأ كبير له في السياسة الخارجية يوم السبت، عندما صدم الصحافيين بأنه يريد (تنظيف) غزة من سكانها ونقل بعضهم إلى الأردن ومصر".

وربما كان "اقتراح ترامب تعبيرا عن دافع شخصي أكثر من كونه سياسة مخططة، لكن التصريح العام العفوي أذهل القادة العرب الذين كانوا يتطلعون إلى العمل معه، فنقل الفلسطينيين من شأنه أن يزعزع استقرار الحكومات العربية في جميع أنحاء المنطقة"، وفق إغناطيوس. وأضاف أن "ترامب يستمتع بكونه مخربا، لكن تصريحاته كانت مثل إلقاء قنبلة يدوية".

وتكهن مسؤول عربي يوم الأحد بأن "خطة ترامب قد تعكس على ما يبدو تفكير رجل أعمال يعمل في تطوير الأعمال العقارية، وليس مبادرة للسياسة الخارجية". وقال ترامب عن غزة: "إنها حرفيا موقع هدم الآن، أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم ربما العيش في سلام للتغيير".

وأطلق ترامب تصريحاته وهو على متن طائرته الرئاسية، وبعد مكالمة خاصة مع الملك الأردني، عبد الله الثاني. وقال إغناطيوس إن ردة الفعل من دول الشرق الأوسط كانت سريعة، وسلبية بشكل حاد، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن معارضة الأردن لتشريد الفلسطينيين "ثابتة ولن تتغير". وكررت السفارة المصرية في واشنطن، كلام السفير معاذ زهران في عام 2023 والتي قال فيها: "لن تكون مصر جزءا في أي حل يشمل نقل الفلسطينيين إلى سيناء".