الصين ترد على تقرير أمريكي حول مصدر "كورونا"

استبعدت الصين، اليوم الإثنين، نظرية تسرب فيروس "كورونا" المسبب لجائحة كوفيد-19 من مختبر، بعدما أفادت الاستخبارات الأمريكية عن اعتقادها بأن مصدره مرتبط بالأبحاث ولم ينتقل عن طريق حيوانات معينة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية .

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: "توصل فريق الخبراء المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى أن استنتاج التسرب المختبري مستبعد إلى حد كبير، بناء على زيارات ميدانية إلى المختبرات ذات الصلة في ووهان".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، خلال هذه الإحاطة الإعلامية الدورية، إلى أن هذه الاستنتاجات "اعترفت بها الأسرة الدولية والأسرة العلمية على نطاق واسع". وقالت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي.آي.إيه) يوم السبت، إن نظرية تسرب الفيروس من مختبر صيني "أكثر ترجيحا" من انتقاله عبر حيوانات.