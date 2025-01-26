رياح قوية على 22 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة، على عدة ولايات.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة، أن هبوب الرياح سيكون على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف وتيبازة. وتمتد صلاحية التنبيه بداية من الساعة السادسة من صبيحة الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساء.

كما حذّرت نشرية ثانية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة، بداية من منتصف نهار الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساء، على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة والمسيلة.