رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التونسي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والوفد المرافق له، حسب ما أفاد به بيان الرئاسة.

وأوضح البيان، أن اللقاء حضره كل من بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وأشار بيان الخارجية التونسية، صادر أمس الأحد، إلى أن النفطي سيبحث، خلال زيارته إلى الجزائر، مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، تعميق التعاون والشراكة المتضامنة في القطاعات الحيوية التي تشكّل أولوية للجانبين، لاسيما الطاقة، والأمن الغذائي والمائي والنقل والتجارة والهجرة غير النظامية.