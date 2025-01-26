بيان صحفي

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصادق على أكياس النيكوتين ZYN المُسوقة من قبل شركةSwedish Match في الولايات المتحدة

قرار تاريخي يجعل أكياس ZYN أول منتج من هذا النوع يحصل على الموافقة الرسمية.

دراسة علمية تؤكد أن أكياس النيكوتين ZYN تشكل بديلاً أكثر أماناً للبالغين المدخنين.

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن منح الموافقة لأكياس النيكوتين ZYN، لتكون بذلك أول منتج من هذا النوع يحصل على الاعتماد الرسمي في الولايات المتحدة. يشمل هذا القرار جميع أكياس النيكوتين التي تسوقها شركةSwedish Match داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال توفير بدائل صحية للمدخنين البالغينالمدخنين. وفي هذا الصدد، أوضح توم هايز، رئيس شركةSwedish Match North America,: "تشير التقديرات إلى أن نحو 45 مليون أمريكي يستهلكون النيكوتين بشكل منتظم، من بينهم حوالي 30 مليون شخص يدخنون السجائر، وهو الشكل الأكثر خطورة لاستهلاك النيكوتين".

رابط البيان الصحفي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية

FDA Authorizes Marketing of 20 ZYN Nicotine Pouch Products after Extensive Scientific Review | FDA

فيليب موريس إنترناشونال: رؤية لمستقبل خالٍ من التدخين

تسعى شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI)، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في قطاع التبغ، إلى تحقيق مستقبل خالٍ من التدخين. تعمل الشركة على تطوير محفظة منتجاتها لتشمل خيارات صحية تتجاوز التبغ والنيكوتين، في إطار جهودها لإعادة تعريف مفهوم استهلاك النيكوتين. منذ عام 2008، استثمرت PMI أكثر من 12.5 مليار دولار في البحث العلمي والتطوير، بهدف تصميم وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان. تشمل هذه الجهود بناء منظومة علمية متكاملة، تغطي مجالات الأبحاث السريرية والسموم، إضافة إلى الدراسات السلوكية والبحثية بعد إطلاق المنتجات في الأسواق.

وفي عام 2022، استحوذت الشركة علىSwedish Match، الشركة الرائدة في مجال منتجات النيكوتين الفموية، لتصبح بذلك واحدة من أقوى الشركات العالمية في قطاع المنتجات الخالية من الدخان. يقود هذه الجهود منتجا IQOS وZYN، اللذان حصلا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كمنتجات تبغ منخفضة المخاطر. وما زالت طلبات تجديد الاعتماد لمنتجات إيكوسقيد المراجعة من قبل الإدارة. بحلول 30 يونيو 2024، كانت منتجات PMI الخالية من الدخان متاحة في 90 سوقاً حول العالم، وتُقدر الشركة أن حوالي 36.5 مليون مستخدم بالغ يتجهون إلى هذه المنتجات كبدائل للتدخين. وقد شكلت الإيرادات الناتجة عن هذه المنتجات حوالي 38% من إجمالي العائدات الصافية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

بفضل خبرتها الطويلة وقاعدتها العلمية القوية، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن رؤيتها للتوسع في مجالات الصحة والعافية. وتتمثل هذه الرؤية في توفير تجارب صحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد حول العالم.