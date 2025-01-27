برج بوعريريج: ربط سد محوان بسد عين زادة قبل رمضان

أكد طه دربال، وزير الري، على هامش زيارته الميدانية لمشاريع قطاعه، ببرج بوعريريح، اليوم الإثنين، أن إنهاء أشغال ربط سد محوان بسطيف بسد عين زادة، سيكون في الأسبوع الأول من شهر رمضان، لوضع حد لمعاناة سكان البلديات الممونة من سد عين زادة، من مشكل نقص المياه الصالحة للشرب.

وأكد الوزير أن الحل النهائي لأزمة نقص المياه عبر كل الوطن يكمن في مشاريع تحلية مياه البحر، تطبيقا للإستراتيجية الاستشرافية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

واستمع طه دربال لعرض شامل لمعطيات قطاع الري الذي قدمه كمال نويصر، والي برج بوعريريج، وكشف فيه عن حجم الاستثمارات العمومية في قطاع الري بالولاية المقدرة بـ3385 مليون دينار، منها 3235 مليون في البرنامج الاستعجالي لسنة 2024، لمواجهة أزمة نقص الماء الشروب.

كما كشف والي الولاية عن تدعيم سد عين زادة من سد محوان بسطيف، وأشغال التدعيم والتحويل والربط، موضحا أن الحل النهائي يكون بربط نظام سد عين زادة بمحطة تحلية مياه البحر على مستوى منطقة ڤنزات، كأولوية، كما طالب بفرع للوكالة الوطنية للموارد المائية لتدعيم التأطير التقني لضمان الاستثمار الأنجع في حفر الآبار، جراء فشل عدة مشاريع للآبار بعد إنفاق أموال ضخمة.