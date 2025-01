Des vents forts sur 22 wilayas

Des vents forts, pouvant atteindre ou dépasser 90 km/h, souffleront sur plusieurs wilayas du pays, à partir de mardi, indique lundi, un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie.

Placé en vigilance "Orange", ce BMS concerne dans un premier temps les wilayas d'Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef et Tipaza où des vents Ouest souffleront mardi de 06h00 à 21h00, avec une vitesse de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser 90 km/h en rafales.

Il en est de même pour les wilayas de Tlemcen, Sidi bel Abbes, Mascara, Saida, Relizane, Ain Defla, Tissemsilt, Alger, Blida, Médéa, Bouira, Naama, El Bayadh, Tiaret, Laghouat, Djelfa et M'sila où les vents souffleront d'Ouest à Nord-Ouest avec une vitesse de 60/70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 90 km/h en rafales.

Ces vents engendreront aussi de fréquents soulèvements de sable sur les hauts Plateaux, et ce mardi de 12h00 à 21h00, ajoute le bulletin.