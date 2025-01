Évaluation de l’avancement des travaux de la ligne minière Est

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a donné ce lundi le coup d’envoi des travaux de réalisation du tronçon central de la ligne minière de l’Est.

Selon un communiqué de l'Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), la première partie de ce tronçon reliera Drea à Souk Ahras et Bouchegouf sur une distance de 121 km, tandis que la deuxième partie reliera Drea à Oued Kebrit sur une distance de 30 km.

Le communiqué précise que compte tenu de la difficulté du terrain dans la première partie et du volume important des travaux, leur réalisation a été confiée à un groupement d'entreprises sino-algérien, car il s’agit de l’un des segments les plus complexes à réaliser. Il comprend la construction de plus de 26 km de grands ponts ferroviaires, ainsi que le creusement d’environ 10 km de tunnels. Quant à la deuxième partie, elle a été confiée à un groupement d'entreprises publiques algériennes.

Le ministre a entamé sa visite de travail dans la commune de Chihani, dans la wilaya d'El Tarf, où il a inspecté le premier tronçon de la ligne minière de l’Est reliant Annaba à Bouchegouf sur une distance de 54 km.

Au point kilométrique 29, le ministre a assisté à une présentation détaillant l’état d’avancement de ce tronçon. Il a exprimé sa satisfaction quant au rythme actuel des travaux, malgré la complexité de ce segment, qui comprend de nombreux tunnels et grands ponts. Il a également exhorté l’ensemble des parties impliquées à accélérer davantage les travaux et à mobiliser davantage de moyens matériels et humains pour respecter les délais fixés.

Le projet de modernisation et de dédoublement de la ligne minière de l’Est, sur une distance de 422 km reliant Annaba au nord à Tébessa au sud, est l’un des projets stratégiques de l’État algérien. Une fois achevé, il permettra le transport de plus de 10 millions de tonnes de phosphate extraites du site de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, pour leur transformation et leur exportation.

Ce projet ouvre également d’importantes perspectives économiques en matière de développement dans les wilayas frontalières et contribuera au renforcement des lignes de transport de passagers et de marchandises par train dans plusieurs wilayas de l’Est algérien.