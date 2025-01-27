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مجتمع

وفاة شقيقين في اصطدام تسلسلي بمنحدر الأربعطاش

27 جانفي 2025 ()

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تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين سيارتين وشاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، تجاه الجزائر، بالمكان المسمى أولاد والي ببلدية الأربعطاش في ولاية بومرداس.

وحسب بيان الحماية المدنية فقد خلف الحادث وفاة شخصين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة إثنين آخرين بجروح مختلفة تم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

ووفق جمعية "أنفو ترافيك" فإن الحادث المميت بمنحدر الأربعطاش أسفر عن وفاة شقيقين "س.ح" و"ف.ح" ينحدران من بلدية الأخضرية في ولاية البويرة.

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