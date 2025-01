Communiqué virulent du Parlement algérien

Le Parlement algérien a condamné, lundi, avec "la plus grande fermeté" la résolution du Parlement européen, relative à un citoyen algérien poursuivi en justice et comportant "des allégations fallacieuses dont l'unique objectif est une attaque flagrante contre l'Algérie et ses institutions".

"Le Parlement algérien, sous la présidence du moudjahid, M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, et M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN), condamne avec la plus grande fermeté la résolution du Parlement européen qui comporte des allégations fallacieuses dont l'unique objectif est une attaque flagrante contre l'Algérie et ses institutions", précise un communiqué commun du Parlement algérien.

Il dénonce également "l'exploitation honteuse de cette affaire pour porter atteinte à l'indépendance de la justice et des institutions souveraines algériennes, lesquelles reposent sur les fondements d'une véritable démocratie et le respect de l'Etat de droit, comme l'énonce la Constitution algérienne".

"En dénonçant cette ingérence flagrante dans les affaires intérieures de notre pays, nous regrettons l'implication du Parlement européen dans une campagne acharnée contre l'Algérie, dont les instigateurs sont bien connus", ajoute le communiqué.

"Il est plus qu'évident que l'extrême droite française est à l'origine de cette résolution dans le cadre d'une campagne visant à nuire à l'image de l'Algérie et à ses symboles", relève la même source, rappelant que "cela n'est nullement nouveau et encore moins surprenant de la part de ce courant, connu pour son hostilité profonde et sa haine viscérale envers notre pays".

Pour le Parlement algérien, "les initiateurs de cette résolution ne se sont pas contentés de tenter de se substituer au législateur algérien en appelant à modifier les lois d'un pays indépendant et souverain qui gère ses affaires intérieures conformément à sa Constitution et à ses lois nationales, reflétant la volonté du peuple algérien".

"Ils ont également osé vouloir se substituer à la justice algérienne en appelant à +la libération immédiate et inconditionnelle+ d'un citoyen algérien arrêté sur le territoire national pour des actes punis par la loi.

Ce citoyen est soumis à la juridiction et à la souveraineté des lois et du système judiciaire algériens", note la même source, rappelant que "l'intéressé fait l'objet d'une poursuite judiciaire dans le respect des droits de la défense et des garanties consacrées par la Constitution et les lois nationales en vigueur".

"Nous déplorons également que le Parlement européen se soit appuyé sur des sources douteuses et dénuées de toute crédibilité, ignorant les clarifications fournies par les autorités algériennes depuis le début de cette campagne hostile, ainsi que les mécanismes de dialogue et de consultation établis dans le cadre de ses relations avec le Parlement algérien", souligne le communiqué.

"Parmi ces mécanismes, figure le comité mixte, qui constitue l'espace le plus approprié pour discuter de toutes les questions d'intérêt commun, y compris les droits de l'homme, dans un esprit de transparence et de respect mutuel, plutôt que par des résolutions reflétant une double mesure et nuisant aux relations algéro-européennes", relève le Parlement algérien.

"Les scandales financiers et éthiques qui ont récemment entaché le Parlement européen laissent planer des doutes fondés sur les intentions, motivations et suspicions entourant l'adoption de telles résolutions, mettant ainsi en doute leur crédibilité", poursuit la même source.

Le Parlement algérien affirme que "l'Algérie qui a accompli de grands progrès dans le processus d'édification de l'Etat de droit et le respect des droits humains, rejette catégoriquement ces manœuvres qui portent en elles des arrière-pensées non innocentes visant à minimiser ses réalisations, à ternir son image et à interférer dans ses affaires intérieures".

"L'Algérie qui accorde une grande importance à ses relations avec l'Union européenne, ne saurait en aucun cas tolérer que cette question soit exploitée à des fins douteuses, qui ne servent en rien l'avenir du partenariat entre les deux parties", conclut le communiqué du Parlement algérien.