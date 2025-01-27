لجنة تحضير موسم الاصطياف تؤكد مجانية الشواطئ

أشرف محمد شرف الدين بوضياف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الإثنين 27 جانفي 2025، بمقر الوزارة، على اجتماع خٌصص لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة 2025. وحسب بيان للوزارة، فقد "خصص هذا الاجتماع لضبط برنامج التحضيرات لموسم الاصطياف لسنة 2025 والذي يندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى توفير كل شروط الراحة والطمأنينة للمواطنين لقضاء عطلتهم الصيفية في أحسن الظروف." وحسب ذات البيان، فقد تم "التركيز على معالجة كل النقائص والاختلالات المسجلة خلال الموسم الفارط، لاسيما في مجال تهيئة الشواطئ والتنظيم المحكم لعملية الاستغلال السياحي للشواطئ للرقي بجودة الخدمات المقدمة للمصطافين في إطار احترام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ."