قسنطينة: استرجاع 16 سيارة مسروقة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة، لناحية الشرق - قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المركبات، تضم 25 فردا واسترجاع 16 مركبة.

وأفاد بيان لذات الهيئة، صادر اليوم، بأنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة لناحية الشرق - قسنطينة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة، ينطلق نشاطها من دول أجنبية ليمتد إلى عدة ولايات بالتراب الوطني".

وأضاف البيان، الذي لم يشر إلى تاريخ العملية، أن "هذه العملية النوعية جاءت بعد عمل استعلاماتي وميداني مكثف، مكن عناصر المصلحة المحققة من كشف الأسلوب المنتهج من طرف هذه الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة، وتوقيف 25 شخصا من عناصر الشبكة، بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بسوق أهراس، مع استرجاع 16 مركبة محل تهريب".

ومكنت العملية أيضا من ضبط مبلغ مالي يفوق 300 مليون سنتيم، لوحات مركبات ذات ترقيم أجنبي ووطني وجوازات سفر عليها أختام مزورة، يضيف البيان.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، عن قضية التهريب الدولي للمركبات في إطار الجريمة العابرة للحدود، مع التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.



