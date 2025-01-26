"الخضر" يدرسون خيارات الإقامة والملعب في الرباط

مدد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، والمنسق العام للمنتخب، براهيم بن ياسين، إقامتهما بالعاصمة المغربية، الرباط، بعد حضورهما عملية سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي جرت، أمس الإثنين، وعرفت وقوع الجزائر في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو والسودان.

وحسب مصدر عليم، يتابع الناخب الوطني وبن ياسين حاليا الخيارات المطروحة من أجل اختيار مقر إقامة "الخضر"، خلال المرحلة الأولى من "الكان"، ومعها ملعب التدريبات، علما أن "الخضر" سيستفيدون، على غرار رؤوس بقية المجموعات، من امتياز خوض مباريات الدور الأول في نفس المدينة ونفس الملعب.

وعلى ذكر الملعب، لن يكون متاحا للناخب الوطني ومرافقه زيارة الملعب الذي سيحتضن مباريات النخبة الوطنية، خلال الدور الأول، كون ملعب مولاي الحسن، الذي يستضيف مباريات نادي الفتح الرباطي منذ 2012 ، بسعة لا تتعدى 7 آلاف متفرج، تحول منذ أكتوبر الماضي إلى ورشة مفتوحة، بعد أن قررت اللجنة المنظمة هدمه بالكامل وإعادة بنائه، تحسبا للحدث القاري، وهو حاليا في مرحلة وضع الأساسات، ويبدو الوقت ضيقا من أجل تجهيزه قبل 11 شهرا عن انطلاق المنافسة.

ويستهل المنتخب الوطني البطولة عبر مواجهة السودان، يوم 24 ديسمبر من العام الجاري، تليها مواجهة منتخب بوركينا فاسو، يوم 28 ديسمبر، لتختتم مباريات الدور الأول بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025. وكان الناخب الوطني قد أكد في تصريحات، للحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المجموعة الخامسة ليست سهلة، وقال: "نملك فكرة عن منافسينا، وخاصة غينيا الاستوائية التي واجهناها مؤخرا، ومع ذلك يجب أن نركز على أنفسنا، بدل التفكير كثيرا في المنتخبات الأخرى، على العموم المجموعة ليست سهلة".

وأضاف بيتكوفيتش: "في 2021 لم نتأهل عن مجموعة فيها سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، وفي 2023 لم نتأهل عن مجموعة فيها موريتانيا وأنغولا وبوركينافاسو، وفي 2019 تصدرنا مجموعة فيها السنغال، وأطحنا بعمالقة القارة قبل التتويج، أكبر منافس للمنتخب الجزائري هو المنتخب الجزائري نفسه".

وأوضح بيتكوفيتش أن الهدف الأول حاليا هو تحقيق التأهل لنهائيات كأس العالم، وتابع يقول: "حاليا لا تهم بوركينافاسو ولا غينيا الاستوائية ولا السودان، بقدر ما يهم التأهل إلى كأس العالم أولا ثم جاهزية منتخبنا على كل الأصعدة بحلول ديسمبر المقبل".