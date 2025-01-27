حوادث المرور تودي بحياة 30 شخصا خلال أسبوع

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة الأسبوعية لتدخلاتها الميدانية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد لقي 30 شخصا حتفهم، وأصيب 1259 آخرون، على إثر تسجيل 1094 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جانفي الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة تم تسجيلها بولاية ورڤلة، بحيث توفي 5 أشخاص وجرح 7 آخرون، على إثر وقوع 11 حادث مرور.

من جهة أخرى، نفذت وحدات الحماية المدنية 828 تدخلا، سمحت بإخماد 533 حريقا، منها حرائق منزلية، صناعية وأخرى مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر (83 حريقا)، ثم البليدة (27)، والأغواط (26).

وفي مجال العمليات المختلفة، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنقاذ 515 شخصا في حالة خطر، ونفذت 5313 عملية إسعاف، وفقا لذات المصالح.