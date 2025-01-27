سوناطراك توقع اتفاقيتين مع شركة "أبراج" العمانية

وقعت شركة سوناطراك اتفاقيتين مع شركة "أبراج" العمانية، تهدفان إلى تطوير برامج التدريب والتكوين المهني في قطاع النفط والغاز. وتأتي هاتان الاتفاقيتان تنفيذا لبروتوكول التفاهم الموقع بين الطرفين بتاريخ 24 أفريل 2024.

وأفادت شركة سوناطراك، في منشور لها عبر حسابها على "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء، بأنه "فيإطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج العُمانية، شهدت العاصمة العُمانية مسقط، يوم 28 جانفي 2025، توقيع اتفاقيتين، عن جانب سوناطراك، عبد القادر ڤنون، مدير المعهد الجزائري للبترول، والسيدة سعاد عبد الله، مديرة أكاديمية سوناطراك للإدارة. بينما مثّل الجانب العُماني الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة، المهندس سيف الحمحمي، وذلك بحضور عدد من الإطارات من كلا الجانبين".

وأضاف البيان: "إن هاتين الاتفاقيين تشكلان إضافة نوعية لبروتوكول التفاهم المبرم بين الطرفين، حيث تركز الاتفاقيتان على وضع إطار عمل مشترك، يهدف إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات التقنية والإدارية للموظفين، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التكوين والبحث العلمي".



