دعوة المتعاملين الاقتصاديين للاستفادة من مزايا "زليكاف"

دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين إلى التوجه بقوة نحو السوق الإفريقية والاستفادة من المعاملة التفضيلية الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، مؤكدا أن الجزائر تملك إمكانيات تؤهلها لتكون طرفا فعالا في التجارة البينية في القارة.

وخلال يوم إعلامي حول "فرص وتسهيلات التصدير نحو السوق الإفريقية"، نظمته الوزارة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، حسب ما نقله التلفزيون العمومي، دعا بوخاري كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من المزايا التي تمنحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لاسيما ما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها، مشيرا إلى أنه من "المرتقب إلغاء ما نسبته 97 بالمائة من هذه الحقوق بحلول سنة 2030". وذكر بوخاري أن الجزائر، وإدراكا منها بأهمية بعدها الإفريقي، كانت من ضمن الدول المؤسسة لـ"زليكاف"، بداية من المفاوضات التي أرست هذه المنطقة، وصولا إلى التوقيع على الاتفاق المؤسس لها والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سنة 2021، مؤكدا على أن التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق سيكون له "كل التأثير الإيجابي على حجم التجارة البينية الإفريقية".

وأكد الوزير أن الجزائر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها "للعب دور فاعل في التجارة البينية في القارة، على غرار موقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها بوابة ربط للقارة"، فضلا عن المزايا الأخرى التي جاءت "بفضل السياسة الرشيدة والمتبصرة لرئيس الجمهورية".

وتعد "زليكاف" منطقة جغرافية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتم التوقيع على اتفاقية إنشائها خلال الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة رؤساء الدول والحكومات في مارس 2018 بكيغالي (رواندا).

وقد حضر اليوم الإعلامي المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وممثلون عن الدوائر الوزارية المختلفة، وعن منظمات أرباب الأعمال وجمعيات مهنية، بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين ناشطين في عدة مجالات.



