دولور يعود إلى فرنسا

يستعد المهاجم أندي دولور للعودة إلى فرنسا، من بوابة فريقه السابق نادي مونبوليي، الذي حمل ألوانه في الفترة ما بين 2018 و2021.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن اللاعب، صاحب 35 سنة، سيخضع في الساعات القليلة القادمة إلى الكشف الطبي تمهيدا لهذه العودة.

وبحسب ذات المصادر، فإن فريقي مولودية الجزائر ونادي مونبوليي اتفقا على إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، مع أفضلية الشراء، دون ذكر معطيات أخرى، ومنها المعطيات المالية.

وكان فريق مولودية الجزائر قد تعاقد مع أندي دولور لمدة 3 مواسم، مقابل مليون أورو، دفعها لنادي أم صلال القطري، وراتب شهري يناهز 900 مليون سنتيم.

وخاض دولور 10 مباريات بألوان المولودية، واكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط، حارما فريقه بالمناسبة من نقاط هامة، بعد أن ضيّع ضربتي جزاء حاسمتين، وهو الأمر الذي شجع الرئيس حاج رجم على التخلص منه، وقبول إعارته، على أمل بيع عقده في نهاية الموسم الحالي.