Le ministère des Sports dément

Le ministère des Sports a confirmé la tenue des Championnats d'Afrique 2025 d'athlétisme (U18 et U20) du 14 au 18 juillet 2025 à Oran, avec la participation de plus de 500 athlètes.

La confirmation du ministère des Sports est venue réfuter catégoriquement les allégations et les fausses informations concernant l'organisation de ce Championnat d'Afrique d'athlétisme.

Aussi, la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) tiendra son Congrès annuel à Oran les 12 et 13 juillet 2025, soit la veille du coup d'envoi de cette compétition africaine.