Signature d'un protocole de coopération entre l'Algérie et l'Italie

L'Algérie et l'Italie ont signé, ce mardi, un protocole de coopération relatif à la formation policière entre l'École supérieure de police "Ali Tounsi" et l'École italienne de formation des forces de police. Cette signature intervient dans le cadre de la visite de travail effectuée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Ibrahim Merad, en Italie.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, le protocole de coopération inclut des axes innovants visant à renforcer les capacités et à échanger les expériences dans divers domaines de spécialisation sécuritaire.

Lors de cette visite, Ibrahim Merad s'est entretenu avec son homologue italien, Matteo Piantedosi, au siège du ministère italien de l'Intérieur, en présence de l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Italie, ainsi que du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui. Des hauts responsables des deux parties ont également assisté à la rencontre.

Les discussions bilatérales ont porté, selon le communiqué, sur une évaluation des progrès réalisés dans la coopération entre les deux secteurs, qui connaît une avancée notable. Les deux parties ont convenu d'un certain nombre d'activités bilatérales destinées à soutenir la dynamique actuelle, notamment dans les domaines de la sécurité nationale, de la protection civile, de la formation, ainsi que de la coopération décentralisée et du développement économique local.

Par ailleurs, les deux parties se sont accordées sur les moyens de renforcer la coordination sécuritaire, tant au niveau bilatéral que multilatéral, pour faire face aux menaces sécuritaires communes, notamment l'immigration irrégulière, le trafic de drogue et la lutte contre les réseaux du crime organisé.