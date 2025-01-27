الكوكي يوقع عقده مع وفاق سطيف

وقع المدرب الجديد لوفاق سطيف، التونسي نبيل الكوكي، عشية اليوم، على عقده رسميا مع وفاق سطيف لمدّة موسمين ونصف.

ونشرت إدارة النادي عبر صفحتها الرسمية على " الفايسبوك "، صورا للحظة توقيع مدربها الجديد خلفا للتقني رضا بن دريس المستقيل، وذلك بحضور نبيل قبايلي المدير العام لشركة "بلاك إيغلز" لوفاق سطيف.

وكان التقني التونسي نبيل الكوكي قد باشر عمله برفقة طاقمه الفنّي الجديد مع التشكيلة السطايفية، الجمعة الفارطة، قبل توقيعه على العقد الذي يربطه مع الفريق بعد توصله إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي الوفاق حول جميع بنود العقد، خاصّة منها الشق المالي والأهداف المسطرة للنادي لهذا الموسم التي كشف عنها المدير العام نبيل قبايلي في تصريحه للقناة الإذاعية الأولى، بتأكيده على احتلال فريقه مع نهاية الموسم الكروي الجاري إحدى المراتب الأولى في بطولة الرابطة المحترفة وبلوغ مباراة نهائي كأس الجزائر.

وعلى صعيد الاستقدامات، نجحت إدارة وفاق سطيف، في الظفر بخدمات ثلاثة مهاجمين لحدّ الآن، ويتعلق الأمر بالمغترب محمد كريم بوحميدي، والنيجيري إيدو كنغسلي والبوركينابي كليمان بيترويبا في انتظار الإعلان عن الصفقتين المتبقيتين في الميركاتو الشتوي الجاري.