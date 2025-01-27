أسعار النفط تنخفض

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لتتخلى عن بعض مكاسب الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على زيادة المعروض، حسبما أفادته به منصة "الطاقة".

وأثّرت زيادة في مخزونات النفط الأمريكية وانحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الليبية في الأسعار، وحدّت الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على الواردات الكندية والمكسيكية من زيادة الخسائر.

بحلول الساعة 06:32 صباحا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0,13%، لتصل إلى 77,39 دولارا للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس 2025، بنسبة0,04 %، لتصل إلى 73,74 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وحقّق سعر خام برنت، أمس الثلاثاء، مكاسب بنسبة 0,5%، مرتفعا من أدنى مستوياته منذ 9 جانفي التي وصل إليها في جلسة الإثنين، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,8% من أدنى مستوياته منذ 2 جانفي.

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