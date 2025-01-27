البويرة: إنشاء مركز وطني لتطوير المهارات في هذه المهنة

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن إنشاء مركز امتياز وطني للتكوين وتطوير المهارات في مهن النسيج والجلود بولاية البويرة، والذي سيتم تدشينه "قريبا"، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتم الإعلان عن إنشاء هذا المركز، في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاء وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، أمس الثلاثاء، مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الناشطين في شعبتي النسيج والجلود، بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وحسب البيان، فإن "الاجتماع خصص لبحث استحداث برامج تكوين متخصصة لتطوير المهارات في مهن النسيج، الجلود والمنتجات الجلدية بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة في هذه المهن".

ويسمح هذا المسار أيضا بإعداد مصنف تطوير المهارات في مهن النسيج والجلود وخريطة وطنية لهذه المهن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الصناعة والتكوين المهني والفاعلين في هاتين الشعبتين.

وقد لاقى هذا الإجراء استحسان الصناعيين الحاضرين الذين ثمّنوا هذه الخطوة واشراكهم فيها، حسب الوزارة.

ويعد هذا المركز واحدا من عدة مراكز امتياز متخصصة في المهن المتعلقة بعديد الفروع والشعب الصناعية، تقرر العمل على استحداثها بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفق ما أعلنه الوزيران اللذان أكدا على "التنسيق التام بين القطاعين لإنشاء هذه المراكز مع تزويدها بكل الوسائل والتجهيزات اللازمة لضمان تكوين الشباب والأجيال في أحسن الظروف".