فرص استثمار جديدة في مجال تسويق الحليب ومشتقاته

وقّعت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ومجمع الحليب "جيبلي"، بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون مشترك لتشجيع الاستثمار في مجال تسويق مادة الحليب ومشتقاته، من قبل حاملي الأفكار والمشاريع الاستثمارية.

وحسب ما أفاد به بيان للوكالة، أمس الثلاثاء، فإنه "في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المصغرة، أشرفت السيدة سعاد بن جميل، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والسيدة سماح لحلوح، الرئيسة المديرة العامة لمجمع الحليب جيبلي، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون، تهدف إلى استقطاب حاملي الأفكار والمشاريع قصد مرافقة هؤلاء لاستحداث النشاطات المتعلقة بقطاع تسويق الحليب ومشتقاته".

وعلى هامش هذه المراسم - يضيف البيان - "تم تقديم عرض حول الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والخدمات التي تمنحها هذه الأخيرة، وكذا تقديم أرقام حول إنجازات الوكالة خلال سنة 2024".

كما ألقت كل من السيدة سعاد بن جميل، والسيدة سماح لحلوح، كلمة خلال هذا اللقاء، أكدتا من خلالها على أهمية هذه الاتفاقية، باعتبارها خطوة هامة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي.