المخزن يتلقى صفعة قوية من القضاء الفرنسي

ألزم مجلس الدولة في فرنسا، وضع وسم "مستورد من الصحراء الغربية" على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، وذكرها وحدها كبلد المنشأ، بدل الاحتلال المغربي.

وفي قرار له أصدره أمس الثلاثاء، دعا مجلس الدولة إلى نزع وسم "مستورد من المغرب" من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحـتلة. واستند قرار مجلس الدولة الفرنسي، إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن "وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا، يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك".

ويأتي القرار الفرنسي، بعد طلب اتحاد الفلاحين الفرنسي منع استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا، والتي يتم حصادها في الصحراء الغربية المحتلة، والمصنفة على أنها قادمة من المغرب.