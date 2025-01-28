"آسيكا" تدين تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

أصدرت الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا) بيانا تدين فيه بأشد العبارات حول لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، بخصوص التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي الجزائري.

وجاء في بيان مجلس الأمة عبر حسابه على "الفايسبوك": "تدين الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بأشد العبارات البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرة ذلك تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي الجزائري، وانتهاكا صارخا لسيادة واستقلال السلطات القضائية في الجزائر".

وأضاف البيان، أن "الأمانة العامة للرابطه تؤكد أن هذا التدخل يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال".

وتعرب الأمانة العامة للرابطة عن استغرابها الشديد للصمت المطبق والمخزي الذي مارسه البرلمان الأوروبي ازاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين، والكف عن محاولته الميؤوسة لإضفاء طابع سياسي على القضايا الإنسانية تحت مبررات وأعذار واهية، حسب البيان.

وتؤكد الأمانة العامة دعمها وتأييدها الكامل للجزائر حكومة وبرلمانا وشعبا، داعية جميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى ضرورة احترام سيادة واستقلال الدول، والعمل بشكل جاد باتجاه تعزيز التفاهم والوئام بين الشعوب، بما يساهم في خدمة السلم والأمن الدوليين، يضيف بيان المجلس.



