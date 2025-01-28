حجز أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع المنصرم، بزرالدة (غربي العاصمة)، مشتبها فيه عن قضية المتاجرة بالمخدرات مع ضبط (10051) قرص مؤثر عقلي، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر أن "مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بزرالدة، أوقفت بحر الأسبوع المنصرم، مشتبها فيه عن قضية المتاجرة بالمخدرات، مع ضبط 10051 قرص مؤثر عقلي".

وأضاف البيان أن العملية تمت "تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، وجاءت على إثر استغلال معلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بزرالدة، إذ مكنت التحريات من توقيفه وضبط 10051 قرص مؤثر عقلي".

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية "حيازة، تخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة"، وفقا لبيان مصالح الأمن.



