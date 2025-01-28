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مجتمع

حجز مواد تجميل أجنبية الصنع بالبيض

29 جانفي 2025 ()
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تمكنت اليوم الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية البيض من توقيف شخصين متورطين في قضية تهريب بضاعة أجنبية الصنع باستعمال وسيلة نقل.

العملية جاءت إثر توقيف مركبة من نوع ماستر تحمل ترقيم إحدى الولايات المجاورة، بعد مراقبتها تبين أنها محملة بمواد التجميل بفاتورة مشكوك في صحتها.

التحريات التي باشرتها الفرقة بعـد المعاينة الميدانية لأعـوان التجارة وإدارة الجمارك بينت أن السلعة المحجوزة هي سلعة أجنبية الصنع، تمثلت في 874 وحدة من مختلف مواد التجميل.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالفين، أحيلوا بموجبه أمام نيابة محكمة البيض.

 

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