Attaf reçoit le SG adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'OTAN

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu, mercredi au siège du ministère, le Secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'OTAN, Javier Colomina, qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre a permis de passer en revue l'état et les perspectives du dialogue et de la coopération entre l'Algérie et l'OTAN et d'échanger les analyses et les vues sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les défis sécuritaires dans l'espace euro-méditerranéen et les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région sahélo-saharienne.

La deuxième session du dialogue politique entre l'Algérie et l'OTAN s'est tenue dans le cadre de cette visite, conclut le communiqué.