الهيدروجين الأخضر: هولندا تعرض خبرتها على الجزائر

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، كاسبار فيلدكامب.

وحسب بيان وزارة الخارجية، استعرض الوزيران واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحثا "سُبل الارتقاء بها إلى مصاف أرحب، لاسيما من خلال التوقيع خلال الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة على ورقة طريق تكفل تعزيز التعاون في الميادين التقليدية على غرار الطاقة والفلاحة، وتوسيعه إلى مجالات أخرى مثل المؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر".

ووفق ذات البيان أعرب الوزير الهولندي عن "استعداد بلاده لتقاسم الخبرة المُعتبرة التي تحوزها في ميدان الهيدروجين الأخضر في إطار تطوير المشاريع الهيكلية التي تعمل الجزائر على إنجازها بهذا الخصوص بالتعاون مع شركاء أوروبيين".

ووقعت الجزائر، الأسبوع الماضي، رفقة إيطاليا وألمانيا والنمسا وتونس، على الإعلان المشترك للنوايا السياسية، بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي بالعاصمة الإيطالية روما.