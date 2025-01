al-Sissi répond à Trump

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a fermement rejeté, ce mercredi, toute tentative de déplacement et d’extradition du peuple palestinien, qualifiant cela d’injustice à laquelle l’Égypte ne saurait prendre part. Ses déclarations interviennent en réponse à l’appel du président américain Donald Trump à l’Égypte et à la Jordanie d’accueillir des Palestiniens de Gaza.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le président kényan William Ruto au Caire, al-Sissi a affirmé qu’il était hors de question de renoncer aux principes historiques de l’Égypte concernant la cause palestinienne, réitérant que la solution réside dans l’établissement d’un État palestinien avec des droits historiques, sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Le président égyptien a souligné que l’idée d’un déplacement des Palestiniens était inacceptable et intolérable, en raison de son impact direct sur la sécurité nationale de l’Égypte.

Dimanche dernier, Donald Trump avait présenté un plan visant à « purifier » Gaza, déclarant vouloir que l’Égypte et la Jordanie accueillent les Palestiniens de l’enclave de Gaza dans le cadre d’un projet visant à instaurer la paix au Moyen-Orient.

S’adressant aux journalistes, Trump a déclaré : On parle d’environ 1,5 million de personnes, et on fait tout simplement le ménage là-dedans»».

«C’est littéralement un site de démolition en ce moment, presque tout est démoli et les gens meurent là-bas. Donc je préférerais m’impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements à un autre endroit où ils pourraient peut-être vivre en paix, pour une fois», avait-il ajouté, évoquant un déplacement «temporaire ou à long terme», a-t-il ajouté.