صفقة جديدة لاتحاد الجزائر

أعلن نادي اتحاد الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، عن ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" عن انضمام المهاجم رياض بن عياد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة عام قابل للتجديد.

وكان خريج أكاديمية بارادو قد أدى موسما مميزا مع الرجاء البيضاوي المغربي العام الماضي وساهم في تتويجه بالثنائية، قبل أن يعود للترجي التونسي بعد انقضاء فترة إعارته غير أنه لم يشارك في أي مقابلة هذا الموسم.

وكان نادي "سوسطارة" قد أعلن الشهر الماضي عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي بضم الجناح أحمد خالدي قادما من نادي العربي الكويتي.

ويسعى النادي العاصمي إلى تدعيم خط هجومه الذي لم يظهر بالوجه الملائم خلال فترة الذهاب بعد المستوى المتواضع الذي قدمه المهاجم السنغالي غاساما.