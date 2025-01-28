ترامب يرسل مهاجرين إلى غوانتانامو !

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا يوجه وزارة الدفاع لإعداد مركز اعتقال في غوانتانامو يسع لـ 30 ألف مهاجر غير قانوني، وفق ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ويأتي القرار بعد أسبوع واحد من إعلان إدارة ترامب عن حملة ترحيل قياسية للمهاجرين غير النظاميين، معلنة حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية، وتعليق برامج استقبال اللاجئين.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي توقيف أزيد من ألف مهاجر غير نظامي في يومين فقط، وقال إنه تم ترحيل "مئات" المهاجرين بطائرات عسكرية.

ووعد ترامب بـ "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ" الأمريكي، بينما بدأت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بعد تنصيبه في عمليات مداهمة بحثا عن المهاجرين غير الشرعيين، مستهدفة الأشخاص المرتكبين لجرائم.

كما يأتي قرار ترامب بعد جدل مرتبط بإعلان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو رفضه استقبال طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين رحلوا من الولايات المتحدة.

وافتتحت الولايات المتحدة سجنا عسكريا في خليج غوانتانامو بكوبا، سنة 2002، لاحتجاز ما عدتهم إرهابيين مشتبه بهم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، غير أنه اسمه ارتبط بانتهاكات حقوق الإنسان وسط انتقادات أممية وحقوقية.

ورغم وعود الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لم يتمكن أي رئيس من الوفاء بوعوده لإغلاق المعتقل، حيث لا يزال مفتوحا حتى اليوم.