دوري الأبطال: الأندية المتأهلة بعد اختتام مرحلة الدوري

اختتمت، مساء اليوم الأربعاء، مرحلة الدوري من منافسات موسم 2024-2025 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتم التعرف على الأندية المتأهلة إلى الأدوار المقبلة.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 وهم: ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر، أتليتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل وأستون فيلا.

في المقابل ستخوض الفرق أصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني وهي: أتلانتا، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بايرن ميونيخ، ميلان، بي أس في اندهوفن، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، بريست، اندهوفن، يوفنتوس، سلتيك، مانشستر سيتي، سبورتينغ لشبونة، كلوب بروج.

وخرج أصحاب المراكز من 25-36 من المنافسة رسميا من دور المجموعات.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، التي تقام يوم الثلاثاء 21 فيفري 2025، لنتعرف على مباريات الدور الذي يبدأ معه الطريق الحقيقي نحو الكأس ذات الأذنين.