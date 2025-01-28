أمطار وثلوج وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار رعدية، اليوم االخميس، على المناطق الوسطى والغربية للوطن.

وحسب ما أفاد به الديوان من توقعات للطقس لهذا اليوم، فإن الولايات المعنية هي كل من الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وتلمسان.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط بعض الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوّها عن 1200 إلى 1300 متر.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، في الجنوب الغربي للوطني، بكل من ولايات تيندوف، تيميمون، وبني عباس.

وبالمناطق الشرقية، تتوقع ذات المصالح تساقط بعض الأمطار، بداية من ظهيرة اليوم، على الجهة الغربية للسواحل.

وبالمناطق الجنوبية، ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة محليا على شمال بشار، شمال الصحراء، ومنطقة الواحات، مع تساقد بعض الأمطار بداية من الظهيرة.