أول دولة عربية ترحب بأحمد الشرع رئيسا لسوريا

رحبت دولة قطر، بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية.

وجاء في بيان الخارجية القطرية، أمس الأربعاء، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، مساء الأربعاء، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا. وجاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية.

وأوضح عبد الغني أنه تقرر كذلك "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكّل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وبالقوانين الاستثنائية".

وفي وقت سابق، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أمس الأربعاء، أن أولويات سوريا اليوم هو ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة.