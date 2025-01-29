العثور على جثة حارق القرآن مقتولاً في ستوكهولم

عثر على جثة سلوان موميكا، المواطن ذو الأصول العراقية الذي اشتهر بحرق نسخ من القرآن عدة مرات، داخل شقته جنوب ستوكهولم .

وأفاد التلفزيون السويدي الرسمي، اليوم الخميس، بأنه بعد الساعة الحادية عشرة مساء بقليل من يوم أمس الأربعاء، تم استدعاء الشرطة وسيارات الإسعاف إلى منطقة سكنية في منطقة هوفسجو ببلدة سودرتاليا بعد ورود تقارير عن إطلاق نار.

وبحسب دانييل ويكدال، المتحدث الصحفي باسم شرطة منطقة ستوكهولم، فقد تم العثور على رجل في الأربعينيات من عمره مصابا برصاصة في شقة، وتم نقله إلى المستشفى.

ولم تعلق شرطة ستوكهولم على الحادثة، كما لم ترغب في تأكيد هوية الرجل، فيما باشر جهاز الأمن السويدي التحقيق في القضية. في غضون ذلك، أفادت معلومات بأن موميكا كان يقوم ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقت وقوع الحادث، لكن الشرطة لم تؤكد أو تنفي ذلك.

وسلوان موميكا وصل إلى السويد من العراق في عام 2018 وحصل على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات في عام 2021. أصبح شخصاً معروفاً للعامة في صيف عام 2023 عندما قام في عدة مناسبات بإحراق القرآن الكريم في الأماكن العامة.

وهذا الصيف، حصل موميكا على تمديد الإقامة المؤقتة لمدة عام واحد.